Ölen eşin boşanma davasını mirasçıları sürdürdü

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası sürecinde hayatını kaybeden kocanın mirasçıları tarafından açılan davada emsal niteliğinde bir karara imza attı. Erbaa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2019'da başlayan boşanma davası, davacı Cevdet Y.'nin dava sürecinde hayatını kaybetmesiyle farklı bir boyut kazandı. İlk derece mahkemesi ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, davalı kadının kusuru olmadığına hükmetti. Ancak mirasçılar bu kararı temyiz etti. Yargıtay ise, kocasını tartakladığı ve 'Ölmedin bir türlü' dediği öne sürülen kadının evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacak düzeyde kusurlu olduğuna hükmederek kararı bozdu. İçtihatlara giren karar, boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi durumunda geride kalan mirasçıların davayı sürdürebileceğini göstermesi bakımından önem taşıyor.