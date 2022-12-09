Ölüm bulvarı! Özge Ulusoy’un babasının ardından genç kızda hayatını kaybetti

Ankara Çankaya İlçesi Turan Güneş Bulvarı'nda akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu T.C.'ye(15), Ö.F.Ş.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup yola düşen T.C., aynı güzergahta seyir halinde olan S.A.Ç.'nin kullandığı otomobilin altında kaldı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan T.C., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖZGE ULUSOY'UN BABASI DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Turan Güneş Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy da yaşamını yitirmişti. Vatandaşlar, çok işlek olan Turan Güneş Bulvarı üzerine yaya geçitleri yerine yaya üst geçitleri yapılmasını istediklerini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.