Ölüm onları ayıramadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TSK'dan emekli Necati Güven (83), önceki akşam çorba içerken aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Güven, kurtarılamadı. Güven, Yeşiltepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Gebze Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güven'in ölümü, 65 yıllık hayat arkadaşı Münire Güven'den (82) gizlendi. Ancak, Münire Güven de bir gün sonra vefat etti. Münire Güven Hacı Salih Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Gebze Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Erdoğan, dede ve anneannesinin 1 gün ara ile hayatını kaybetmesini "Ölüm bile onları ayıramadı" diye duyurdu.