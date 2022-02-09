Ölüm rampasında feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Büyük oranda eğimli ve keskin virajlı olması nedeniyle, şimdiye kadar birçok ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiği, bu nedenle bir dizi tedbirlerin alındığı ve yüksek tonajlı araçların kullanımına kapalı olan Gazanfer Bilge Bulvarında, gece geç saatlerde feci bir trafik kazası meydana geldi.

Bugüne kadar, çok sayıda kaza yaşanması nedeniyle halk arasında 'Ölüm rampası' adı da verilen Bulvarda meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.