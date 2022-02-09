Ölüm rampasında feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Büyük oranda eğimli ve keskin virajlı olması nedeniyle, şimdiye kadar birçok ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiği, bu nedenle bir dizi tedbirlerin alındığı ve yüksek tonajlı araçların kullanımına kapalı olan Gazanfer Bilge Bulvarında, gece geç saatlerde feci bir trafik kazası meydana geldi.
Bugüne kadar, çok sayıda kaza yaşanması nedeniyle halk arasında 'Ölüm rampası' adı da verilen Bulvarda meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.
SAĞLIK MERKEZİNİN DUVARINA ÇARPTI
Gece geç saatlerde yaşanan feci trafik kazası iddialara göre şu şekilde gelişti. Gazanfer Bilgi Bulvarından Santral Kavşağına seyir halinde olan Murat Sönmez (51) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil, virajı alamayarak bir kaldırıma çarpması sonucu havalandı ve bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olan sağlık merkezinin duvarına çarptı.
SAĞLIK MERKEZİNİN İÇİNDE BULUNDU
Çevrede feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaza sonucu adeta hurdaya dönen araçtan fırlayan Murat Sönmez'i, sağlık merkezinin içinde ağır yaralı halde buldu. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, burada yapılan bütün müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ANNE DE KURTARILAMADI
Öte yandan kaza yapan araçta sıkışan 50 yaşındaki eşi Neriman Pamuk Sönmez'in ise sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan 16 yaşındaki kızları Nazlı Sönmez ise yapılan ilk müdahalesi sonrası kaza yerine çok yakın bir noktada bulunan Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kıza burada yapılan ilk müdahalesi sonrası, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Kaza sonrası acı haberi alan ve kısa sürede olay yerine gelen Sönmez ailesinin yakınları, olay yeri ve hastanede sinir krizi geçirdi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemeler sonrası kurtarıcı ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri feci kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
NAZLI'YI MR RANDEVUSUNA GÖTÜRMÜŞLER
Öte yandan sabah saatlerinde yakınlarından edinilen bilgilere göre, İzmit Sanayi Mahallesinde oturan ve bir mobilya firmasında çalışan Murat Sönmez'in, kızı Nazlı Sönmez için aldıkları MR randevusuna götürdükleri, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde çekilen MR sonrası eve dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi. 4 çocuk sahibi olan sönmez çiftinin hayatını kaybettiği olayda, ağır yaralanan 16 yaşındaki kızlarının tedavisi ise devam ediyor. Ayrıca Sönmez çiftinin cenazesinin Perşembe günü İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan Sanayi Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası kent mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.