Ölüm rampasında feci kaza

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, ‘Ölüm rampası’ olarak adlandırılan Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil aile sağlık merkezinin duvarına çarptı. Feci kazada anne ve baba hayatını kaybetti. 16 yaşındaki kızlarının durumu ise ağır
Büyük oranda eğimli ve keskin virajlı olması nedeniyle şimdiye kadar birçok ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiği, bu nedenle bir dizi tedbirlerin alındığı Gazanfer Bilge Bulvarı'nda, önceki gece geç saatlerde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bugüne kadar, çok sayıda kaza yaşanması nedeniyle halk arasında 'Ölüm rampası' adı verilen ve yüksek tonajlı araçların kullanımına kapalı olan bulvarda meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Önceki gece geç saatlerde meydana gelen kazada, Gazanfer Bilgi Bulvarı'nda seyir halindeki Murat Sönmez (51) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil, virajı alamayarak bir kaldırıma çarpması sonucu havalanarak bölgedeki sağlık merkezinin duvarına çarptı.
SAĞLIK MERKEZİNİN İÇİNDE BULUNDU
Çevrede feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaza sonucu adeta hurdaya dönen araçtan fırlayan Murat Sönmez'i, sağlık merkezinin içinde ağır yaralı halde buldu. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, burada yapılan bütün müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kaza yapan araçta sıkışan 50 yaşındaki eşi Neriman Pamuk Sönmez'in ise sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan 16 yaşındaki kızları Nazlı Sönmez ise yapılan ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sönmez'in tedavisi devam ediyor.