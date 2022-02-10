Ölüm rampasında feci kaza

Büyük oranda eğimli ve keskin virajlı olması nedeniyle şimdiye kadar birçok ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiği, bu nedenle bir dizi tedbirlerin alındığı Gazanfer Bilge Bulvarı'nda, önceki gece geç saatlerde feci bir trafik kazası meydana geldi.