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Giriş Tarihi: 17.12.2021 14:15 Son Güncelleme: 17.12.2021 14:44

Ölüm rampasında yine kaza: 2 araç hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı

ABBAS ÇAKAR
Ölüm rampasında yine kaza: 2 araç hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı

Kocaeli İzmit İlçesinde sıkça kazaların yaşandığı İzmit santral yokuşunda, öğle saatlerinde yine bir trafik kazası yaşandı. Kontrolden çıkan bir kamyonet, 2 aracı hurdaya çevirerek yol kenarında bulunan sağlık ocağının önündeki duvarına çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Kocaeli İzmit İlçesinde yapıldığı günden bu yana çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği Cedit Mahallesi Gazenfer Bilge Bulvarında, öğle saatlerinde yeni bir kaza yaşandı. Aşırı dik ve keskin virajlı olduğu için, özellikle girmesi yasak olduğu halde, ağır tonajlı araçlar ile büyük araçların girmesi nedeniyle birçok kazaların yaşandığı yolda, bu kez ise bir kamyonetin kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi.

2 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ

İddialara göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bulvar üzerinden aşağı indiği esnada bir anda kontrolden çıktı ve virajı alamayarak otomobillere çarptı. Araçları hurdaya çeviren kamyon, son olarak daha önce yaşanan kazalar nedeniyle sağlık merkezinin duvarına çarparak durdu.

SAĞLIK MERKEZİNİN CAMI KIRILDI

Çarpmanın etkisi ile duvar üzerindeki demir korkuluklar sağlık ocağının camını kırdı. Kamyonet içerisinde bulunan sürücü ile yanındaki kişinin yaralandığı kazayı görenler hemen 112 Acil Çağır Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Ölüm rampasında yine kaza: 2 araç hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı
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