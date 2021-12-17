Ölüm rampasında yine kaza: 2 araç hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı

Kocaeli İzmit İlçesinde yapıldığı günden bu yana çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği Cedit Mahallesi Gazenfer Bilge Bulvarında, öğle saatlerinde yeni bir kaza yaşandı. Aşırı dik ve keskin virajlı olduğu için, özellikle girmesi yasak olduğu halde, ağır tonajlı araçlar ile büyük araçların girmesi nedeniyle birçok kazaların yaşandığı yolda, bu kez ise bir kamyonetin kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi.
2 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ
İddialara göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bulvar üzerinden aşağı indiği esnada bir anda kontrolden çıktı ve virajı alamayarak otomobillere çarptı. Araçları hurdaya çeviren kamyon, son olarak daha önce yaşanan kazalar nedeniyle sağlık merkezinin duvarına çarparak durdu.
SAĞLIK MERKEZİNİN CAMI KIRILDI
Çarpmanın etkisi ile duvar üzerindeki demir korkuluklar sağlık ocağının camını kırdı. Kamyonet içerisinde bulunan sürücü ile yanındaki kişinin yaralandığı kazayı görenler hemen 112 Acil Çağır Merkezine ihbarda bulundu.