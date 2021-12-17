Ölüm rampasında yine kaza: 2 araç hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı

Kocaeli İzmit İlçesinde yapıldığı günden bu yana çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği Cedit Mahallesi Gazenfer Bilge Bulvarında, öğle saatlerinde yeni bir kaza yaşandı. Aşırı dik ve keskin virajlı olduğu için, özellikle girmesi yasak olduğu halde, ağır tonajlı araçlar ile büyük araçların girmesi nedeniyle birçok kazaların yaşandığı yolda, bu kez ise bir kamyonetin kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi.