Ölüm sokağında esnaf isyan etti

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesinde araçlarla gelerek etrafa silahla ateş açan maganda grubun silahından çıkan kurşun tatlıcıdan çıkan Hamidiye Camii Emine Yurttaş Yatılı Kur'an Kursu'na doğru giden Ramazan Aslan'ın (25) sırtına isabet etti.
Yanında bulunan başka bir Kur'an kursu çalışanı ise kolundan yaraladı. Açılan ateşte çevredeki iş yeri ve evlere de birçok mermi isabet etti. Ağır yaralanan Aslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kolundan yaralanan diğer görevli tedavi altına alındı.
MAGANDALARIN HEDEFİ OLDU
Kur'an Kursu yetkilileri ise Aslan'ın kursta yetiştiğini ve yatılı olan öğrencilerin ulaşımını sağlamaktan görevli olduğunu belirterek, "Ramazan Aslan kardeşimiz Kur'an kursunda yetişti. 12 yıldır Kur'an kursundaydı. Kursumuz yatılı olduğu için kendisi öğrencilerin ulaşımı için görev yapıyordu. Cumartesi sabahı da Yuşa Peygamberin ve evliyaların, zatların kabir ziyaretlerinde bulunmuştu. Akşam saatlerinde ise teyzesinin çocuğu ile yemek yedikten sonra kurumundaki diğer arkadaşı ile tatlıcıya gidip tatlı yedikten sonra bir miktar da kursa getirmek için sokağa çıktığında magandaların çatışmasında hayatını kaybediyor. Çok sevilen ve imanlı bir arkadaşımızdı. Yanındaki diğer hoca arkadaşımız da sol kolundan bir parça ile yaralanmış fakat durumu hafifmiş. Çatışmanın yaşandığı bölge oldukça güvensiz bir bölge haline geldi. Öğrencilerimizi göndermeye dahi çekiniyoruz. Ramazan Aslan da bu olayların arasında can verdi. Buraya acilen bir çözüm bulunması gerekir" dedi.
Çatışmanın yaşandığı bölgede berberlik yapan Şaban İskender, "Mahallemizde bu çeteler büyük zarar veriyorlar. Köşe başlarında silahlı ve bıçaklı insanlar yol kesip insanlara silah ve bıçakla gasp edip dayak atıyor. Çatışmanın yaşandığı bölgede bir MOBESE takılmasını istedik fakat hiçbir çalışma yapılmadı. Mahallede her hafta bir yaralama ve gasp olayı gerçekleşiyor. En nezih mahalle en güvensiz mahalle haline geldi. İnsanlar artık sokaktan korkarak geçiyorlar. İşte en sonunda masum biri magandalarının çatışmasının ortasında kalarak hayatını kaybetti. Daha tedbir alınması için ne bekleniyor? Biz bile işimize gidip gelirken başımıza bir şey gelecek mi diye korkuyoruz. Böyle güvensiz bölgelerin denetim altında tutulmasını ve MOBESE kameraları takarak suç unsurlarının yaşatılmamasını istiyoruz." dedi.