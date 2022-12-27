Ölüm sokağında esnaf isyan etti

MAGANDALARIN HEDEFİ OLDU

Kur'an Kursu yetkilileri ise Aslan'ın kursta yetiştiğini ve yatılı olan öğrencilerin ulaşımını sağlamaktan görevli olduğunu belirterek, "Ramazan Aslan kardeşimiz Kur'an kursunda yetişti. 12 yıldır Kur'an kursundaydı. Kursumuz yatılı olduğu için kendisi öğrencilerin ulaşımı için görev yapıyordu. Cumartesi sabahı da Yuşa Peygamberin ve evliyaların, zatların kabir ziyaretlerinde bulunmuştu. Akşam saatlerinde ise teyzesinin çocuğu ile yemek yedikten sonra kurumundaki diğer arkadaşı ile tatlıcıya gidip tatlı yedikten sonra bir miktar da kursa getirmek için sokağa çıktığında magandaların çatışmasında hayatını kaybediyor. Çok sevilen ve imanlı bir arkadaşımızdı. Yanındaki diğer hoca arkadaşımız da sol kolundan bir parça ile yaralanmış fakat durumu hafifmiş. Çatışmanın yaşandığı bölge oldukça güvensiz bir bölge haline geldi. Öğrencilerimizi göndermeye dahi çekiniyoruz. Ramazan Aslan da bu olayların arasında can verdi. Buraya acilen bir çözüm bulunması gerekir" dedi.