Ölüm sokağının esnafı isyan etti

Kağıthane Hamidiye Mahallesi, Girne Caddesi'nde öğrencilerine tatlı almak için sokağa çıkan ve çatışan magandaların kurşunuyla hayatını kaybeden Kuran kursu görevlisi Ramazan Aslan (25), memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Bölgeye MOBESE kamerası konulmasını, suç çetelerine karşı önlem alınmasını isteyen kurs yetkilileri ve mahalleli, "Çatışmanın yaşandığı bölge oldukça güvensiz. Öğrencilerimizi göndermeye dahi çekiniyoruz. Köşe başlarında silahlı, bıçaklı kişiler yol kesip gasp yapıyor, insanları dövüyor. Acilen çözüm bulunmalı" dedi.