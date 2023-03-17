Ölüme ittikleri hamile göçmenler yaşadıklarını anlattı



'HAMİLE OLDUĞUMU GÖRE GÖRE DENİZE ATTILAR'

Hamile olduğunu söylemesine rağmen denize atıldığını belirten Hawa Johnson ise "Eşim Yunanistan'da yaşamayı teklif edince kabul ettim. Yunanistan'a gitmek için botlara bindik. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri denizde bizi yakaladı. Bağırmaya başladık. Hamile olduğum zaten belli oluyordu ama tekrar söyledim. Bırakmalarını istedim. Hamile olduğumu göre göre denize ittiler, düştüm. Bizi gören Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıp, hastane götürdü" diye konuştu.

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