Ölüme terk edildiği Almanya’dan getirildi

Almanya'da 5 haftadır çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü Bremen kentindeki hastanede doktorların 1 ay ömür biçerek evine gönderdiği 64 yaşındaki Leyla Terzi, son çare olarak Türkiye'ye başvurdu. Terzi için Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu devreye girdi. Başkonsolosluk aracılığıyla hastanın tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar veren Sağlık Bakanlığı, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Bremen'e ambulans uçak gönderdi. Terzi dün akşam saatlerinde ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi. Leyla Terzi'nin kızı Tuğba Arslan, "Almanya'da hastalara hiç iyi bakmıyorlar. Devletimizle gurur duyuyoruz. Herkesin vatanı kendine güzel bunu hiçbir zaman unutmayın" dedi. İHA