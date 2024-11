Ölümü beklerken kurtuldular

Antalya'nın Akseki ilçesinde 7 aydır Sülek Yaylası'nda kalan Naciye (70) ve Mustafa Akın (75), önceki gün kar yağmaya başlayınca, 8 inek, bir koyun, 2 kuzu ve bir horozu da alarak merkeze inmek için yola çıktı. Ancak tipide yönlerini kaybeden çift, kuzuları ve horozu alıp bir ardıç ağacının altına sığındı. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye giden AFAD ekipleri, siren çalıp gece karanlığında "Sesimi duyan var mı?" anonslarıyla çifte ulaştı. Kuzularına sarılıp 9 saat bekledikleri ağacın altından hayvanlarıyla birlikte kurtarılan ve hastanedeki kontrollerinde iyi oldukları belirlenen çiftten Naciye Akın, şöyle konuştu: "Öleceğiz diye düşündüm. Eşime 'Efendi' ya da 'Kıymetlim' diye seslenirim. 'Efendi hakkını helal et' diye seslendim. Ölümü beklemeye başladık. Her şey bitti derken, devletimiz Hızır gibi yetişti. 'Naciye Teyze' diye seslene seslene geldiler. Kuzularımı ve tavuğumu bile bırakmadılar. İnekler ve koyunum ise dağda kaldı. Çocuklarım onları bulmaya gitti. Ama en çok kuzularım orada kalsaydı çok üzülürdüm. Manavgat'taki büyük orman yangınında da evimiz yanmış, hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız evimizi, her şeyimizi yeniden yapmıştı. Bu, başımıza gelen ikinci felaket."