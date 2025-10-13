Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de 4. hafta maçları başlıyor!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında önemli bir sınava çıkıyor. Temsilcimiz, deplasmanda güçlü Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Son yıllarda Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışını yakalamak istiyor. Basketbol tutkunları "Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.