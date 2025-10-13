Haberler Yaşam Haberleri Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de 4. hafta maçları başlıyor!
EuroLeague’de heyecan sürüyor! Anadolu Efes, deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos karşısına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, sezondaa güçlü çıkış yakalamak istiyor. Basketbolseverler, temsilcimizin zorlu deplasmandaki mücadelesini büyük bir merakla bekliyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal ise taraftarların gündeminde. Peki; Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında önemli bir sınava çıkıyor. Temsilcimiz, deplasmanda güçlü Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Son yıllarda Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışını yakalamak istiyor. Basketbol tutkunları "Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı, 14 Ekim Salı günü saat 21.15'te oynanacak. EuroLeague açılışını beklediği şekilde yapamayan temsilcimiz çıkış galibiyeti için parkede olacak.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sports ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, basketbolseverlere yüksek tempolu, çekişmeli bir mücadele vaat ediyor.

EuroLeague tarihinde Anadolu Efes, Olympiakos ile 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 51 maçın 26'sı Efes'in olurken Yunanistan ekibi ise 25 kez galip geldi.

ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇ SONUÇLARI

2025-2026 EuroLeague

Anadolu Efes 85-78 Maccabi Rapyd

Hapoel IBI 87-81 Anadolu Efes

Partizan 93-87 Anadolu Efes

