Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de 4. hafta maçları başlıyor!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında önemli bir sınava çıkıyor. Temsilcimiz, deplasmanda güçlü Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Son yıllarda Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışını yakalamak istiyor. Basketbol tutkunları "Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.
Olympiakos - Anadolu Efes maçı, 14 Ekim Salı günü saat 21.15'te oynanacak. EuroLeague açılışını beklediği şekilde yapamayan temsilcimiz çıkış galibiyeti için parkede olacak.
EuroLeague tarihinde Anadolu Efes, Olympiakos ile 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 51 maçın 26'sı Efes'in olurken Yunanistan ekibi ise 25 kez galip geldi.
2025-2026 EuroLeague
Anadolu Efes 85-78 Maccabi Rapyd
Hapoel IBI 87-81 Anadolu Efes
Partizan 93-87 Anadolu Efes