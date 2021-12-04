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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Omicron yayılıyor ama öldürmüyor

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Omicron yayılıyor ama öldürmüyor
İlk olarak 25 Kasım'da Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle dünya teyakkuza geçerken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir açıklama geldi. Çok sayıda ülkeye sınırları kapattıran ve yeni tedbirler almaya iten Omicron varyantıyla ilgili soruları yanıtlayan DSÖ'nün koronavirüse karşı mücadele ekibinin lideri Maria Van Kerkhove, 6 bölgede toplam 38 ülkede Omicron varyantına rastlandığı bilgisini paylaştı. DSÖ, hızla yayılan Omicron ile ilgili henüz herhangi bir ölüm rapor edilmediğini bildirdi. Yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına dair araştırmaların devam ettiğini belirten DSÖ, Omicron'a karşı tedavi ve aşıların ne kadar etkili olduğunu belirlemenin haftalar alabileceği konusunda uyardı. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, salgında baskın varyantın yüzde 90 ile Delta varyantı olduğunun altını çizmişti.

ENFEKSIYON RISKI 3 KAT FAZLA
Güney Afrika'daki araştırmacılar tarafından yapılan bir ön çalışma ise, Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla yeniden enfeksiyona neden olma olasılığının 3 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Güney Afrikalı doktorlar, Omicron'un ortaya çıkmasından bu yana 5 yaş altı çocuklardaki vaka sayısında büyük artış yaşandığını kaydetti. Norveç'in başkenti Oslo'da da 100 ila 120 kişinin katıldığı bir Noel partisi sonrasında en az 60 kişi Kovid-19 oldu. Bunlardan 17'sinin Omicron taşıdığı tahmin ediliyor. İsviçre'nin Founex kasabasında yaklaşık bin 600 öğrenci ve 400 kişi, iki Omicron vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı. Meksika'da 21 Kasım'da ülkeye gelen 51 yaşındaki Güney Afrika kökenli erkekte Omicron tespit edildiği ve hastanede karantinaya alındığı bildirildi. Tunus'ta ise Kongo'dan gelen bir kişide Omicron tespit edildi.

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Omicron yayılıyor ama öldürmüyor
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