Omicron’a karşı maske tüyoları

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ergün Alış, hızla yayılan Omicron varyantına karşı maske konusunda nelerin yapılması gerektiğini anlattı
Omicronvaryantının diğer varyantlara göre 70 kat hızlı yayıldığını, havada 20 dakika asılı kalabilme özelliği nedeniyle bulaştırıcılığının açık havada bile çok yüksek olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, maskenin nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgiler verdi. İşte o tüyolar:
*ÇİFT TAKIN: 'N95' maskeler en iyisidir. Fakat buna erişim kolay olmayabilir. Bu nedenle imkânı olmayan veya riskli ortamlarda teması az olan kişiler diğer maskeleri de güçlendirebilir. Kalabalık ortamlara girerken çift cerrahi maske takılabilir.
* HAVALANDIRMA: Uzun süre kapalı ve kalabalık ortamlarda kalınmamalı. Mümkünse mekânın sık havalandırılmasına dikkat edilmeli, mesafe en az 2 metre olacak şekilde ayarlanmalı.
* CEBE KOYMAYIN: Yüze tam oturan, ağız ve burnu kapatan, yanlardan boşluk olmayan bir maske olması önceliğimiz olmalı. Ne yazık ki maskelerin çıkarılıp ceplere veya masaların üzerine konulduğunu, tekrar tekrar kullanıldığını görüyoruz. Hem kendimizi hem çevremizi korumak adına maske çıkarıldığı zaman poşete konularak korunma sağlanabilir.
* ÇOCUKLARA DİKKAT: Kapalı ortamda en fazla 6 saat geçtikten sonra maske değiştirilmeli. Çocuklara maskelerini arkadaşlarıyla değiş tokuş yapmaması gerektiği öğretilmeli.