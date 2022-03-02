Omicron’un seyri hafif yeni varyantlara dikkat

Uzmanlar, “Salgın kontrol altında. Nisana kadar sabredelim” dedi ve ekledi: Vaka ve vefat sayılarında daha fazla düşüş göreceğiz. Ancak yeni varyantlar ortaya çıkabilir”
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Dal, uyardı: "Tedbiri elden bırakmayalım." Şimdilik maskelerin atılması aşamasında olmadığımızı söyleyen Prof. Dr. Odabaş, "Hatırlatma dozlarımız ve toplumsal bağışıklık düzeyimiz henüz yeterli düzeyde değil. Omicron hâlâ aramızda yaygın dolaşımda. 100 binde vaka sayısı binin üstünde olan çok sayıda ilimiz var. Kapalı ortamlarda kendimizi korumamız çok önemli. Vaka sayılarının azaldığını görüyoruz. Salgın kontrol altında ama nisana kadar sabredelim. Vaka ve vefat sayılarında daha fazla düşüş göreceğiz. Kovid, Türkiye'de henüz bitmiş değil. Önlemleri kaldırmak için günlük vaka sayılarının 10 binin altına düşmesinde yarar var. Avrupa ülkeleri yüksek aşılama oranları nedeniyle yeni normale geçtiler. Ancak 'her şey bitti' demek için erken" dedi.
'ESKİYE GÖRE İYİ'
Prof. Dr. Dal ise, "Omicron varyantının özellikle aşılı hastalardaki seyri hafif. Vefat oranları da önceki varyantlara kıyasla daha düşük. Avrupa'da influenzadan ölüm oranı yüzde 0.1-0.2 arasındayken Omicron'a bağlı ölüm oranı yüzde 0.3. Eskiye göre durum daha iyi ama gribe kıyasla ölüm oranları hâlâ biraz daha yüksek. Dünyada nüfusunun çoğunluğu aşılanmayan ülkeler var. Bu yeni varyantları da ortaya çıkarabilir. Tedbirleri elden bırakmayalım, kalabalık alanlarda maske takmaya devam edelim, hatırlatma dozlarımızı olalım" ifadelerini kullandı.