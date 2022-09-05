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Giriş Tarihi: 5.9.2022 10:45 Son Güncelleme: 5.9.2022 10:48

Omuz atma meselesi canına mal oldu

Adana’da yolda yürüdüğü sırada omuz atma meselesi yüzünden çıkan kavgada dengesini kaybederek kafasını asfalta vuran Şakir Arım, tedavi gördüğü hastanede 1 ay sonra yaşamını yitirdi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Omuz atma meselesi canına mal oldu

Adana'da 42 yaşındaki Şakir Arım, ağabeyleriyle birlikte yolda yürürken Ali Yalçın'la çarpıştı. Elindeki telefon yere düşen Yalçın, "Bana nasıl omuz atarsın" diyerek 2 arkadaşıyla birlikte Arım kardeşlerle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada darp edilen Şakir Arım, düşüp kafasını asfalta çarptı. Ağabeyleri tarafından hastaneye kaldırılan Şakir Arım, 1 ay sonra yaşamını yitirdi. Polis, Ali Yalçın ve 2 arkadaşını gözaltına aldı. İfadesinde "Bana omuz attı, ben de uyardım. Sonra küfrettiler ve kavga çıktı. O sırada yere düşüp, kafasını çarptı. Bilinçli yapmadık" diyen Ali Yalçın tutuklandı.

TELEFONU YERE DÜŞTÜ

Olay, 26 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Şakir Arım (41) ile Mithat Arım (42), ağabeyleri Cahit Arım'ın (45) evinde yemek yedikten sonra kıraathaneye gitmek için dışarı çıktı. Arım kardeşler sokakta yürürken Şakir Arım, karşılarından gelen Ali Yalçın (24) ile çarpıştı. Telefonu yere düşen Yalçın'ın, "Bana nasıl omuz atarsın" demesi üzerine tartışma çıktı. Sokaktaki sesleri duyan Yalçın'ın arkadaşları Akın Emerci (25) ile Kerem Y.'nin (27) de gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

1 AY SONRA ÖLDÜ

Yalçın ile Emerci'nin darp ettiği Şakir Arım, düşerek başını asfalta çarptı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Şakir Arım ise ağabeyleri tarafından Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Şakir Arım, 24 Ağustos günü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

"BİLİNÇLİ YAPMADIK"

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Yalçın, ifadesinde, "Bana omuz attı, ben de uyardım. Sonra küfrettiler ve kavga çıktı. O sırada yere düşüp, kafasını çarptı. Bilinçli yapmadık" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Yalçın ile Akın Emerci çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kerem Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Omuz atma meselesi canına mal oldu
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