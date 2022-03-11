Sivil trafik ekiplerini harekete geçiren görüntüler sosyal medya üzerinden yayınlandı. Motosikleti tek teker olarak ve omuzunda yolcu ile sürerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı, trafiğin doğal akışına aykırı araç kullandığı tespit edilen motosiklet sürücüsü Tamer T. ve yolcu konumunda bulunan Emre A. yakalandı.
Motosiklet sürücüsü Tamer T.'a 2918 sayılı KTK'nın 78/1-B (Kask Kullanmamak) maddesince 196 lira, 47/1-D (Trafik güvenliği düzeni ve yasaklarına uymamak) maddesince 196 lira, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesince 196 lira, 44/1-B (Sürücü belgesini yanında bulundurmamak) maddesince 427 lira, 32/1 (Araç üzerinde yapılan değişikliği 30 gün içerisinde tescil belgesine işletmemek) maddesince 196 lira ceza kesildi.
BİN 407 LİRA CEZA KESİLDİ
Motosiklette yolcu konumunda bulunan Emre A. 'ya 2918 sayılı KTK'nın 78/1-B (Kask Kullanmamak) maddesince 196 lira idari para cezası olmak üzere, iki şahsa toplam bin 407 lira idari para cezası düzenlendi.
Ayrıca sürücü Tamer T. 'nin aday sürücü olması ve ceza puanının dolması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Sürücü Tamer T. 'a T.C.K 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesinden adli işlem yapılmak üzere Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Omzunda taşıdığı arkadaşıyla motosiklet sürmüştü! Ehliyeti iptal edildi