Omzunda taşıdığı arkadaşıyla motosiklet sürmüştü! Ehliyeti iptal edildi

BİN 407 LİRA CEZA KESİLDİ

Motosiklette yolcu konumunda bulunan Emre A. 'ya 2918 sayılı KTK'nın 78/1-B (Kask Kullanmamak) maddesince 196 lira idari para cezası olmak üzere, iki şahsa toplam bin 407 lira idari para cezası düzenlendi.