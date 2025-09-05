ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DAKİKA | 5 Eylül 2025 On Numara Çekiliş sonuçları sorgula!

On Numara oyununda 5 Eylül 2025 tarihli çekiliş sonuçları araştırılıyor. Talihliler, kazandıran numaraları öğrenmek için Milli Piyango Online sistemini ve MP mobil uygulamasını kullanıyor. Peki, On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli oldu mu, sonuçlar nereden sorgulanır?
ON NUMARA SONUÇLARI 5 EYLÜL 2025
Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 5 Eylül 2025 saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI
Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.