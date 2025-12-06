On Numara sonuçları 5 Aralık 2025 yayında! Milli Piyango Online ile On Numara sonucu sorgulama ekranı

On Numara çekilişi, Cuma akşamları da şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Kolonlarını dolduran ve şansını denemek isteyen vatandaşlar, çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte 5 Aralık On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati bilgisi.
Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 5 Aralık 2025 Cuma çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor. İşte, sorgulama ekranı:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!