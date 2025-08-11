Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 Ağustos Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 Ağustos Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri heyecanla gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, doğru 22 numarayı bularak büyük ödülün sahibi olma şansını elde ediyor. 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü yapılacak olan çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

On Numara çekilişleri, her Pazartesi ve Cuma günü büyük bir heyecanla gerçekleşmeye devam ediyor. Bugün yapılan çekilişin ardından, şansını deneyenler Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesinden bilet sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü On Numara çekilişinde çıkan kazanan numaralar…

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
11 Ağustos 2025 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

11 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

