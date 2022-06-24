On Numara sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran 2022 MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Devreden büyük ikramiye için bilet dolduran vatandaşlar konuyla ilgili olarak "On numara sonuçları açıklandı, on numara bilet sorgulama ekranına nasıl gidilir?" sorularına yanıt arıyor. 24 Haziran tarihli çekiliş saatler 20.00'ı gösterdiğinde çekilecek. İşte MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı 24 Haziran 2022
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
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On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılıyor. On Numara çekilişi, 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Bu oyunda şansını denemek isteyen kişiler en yakın bayi aracılığıyla On Numara oyununu oynayabilirler. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlası doğru bilinir, ya da kuponda hiçbir rakam doğru bilinemezse kupon ikramiye kazanır.
İkramiye detayları ise çekiliş sonrasında talihli adaylarına duyurulacak.