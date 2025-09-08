Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Piyango Online ile 8 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 8.9.2025 17:50

Bu akşamki çekiliş, Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Haftanın iki günü düzenlenen bu şans oyunu, katılımcılara büyük ikramiyeyi kazanma fırsatı sunuyor. 8 Eylül Pazartesi tarihli çekiliş öncesinde heyecan artarken, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak edenler, kazanan numaraları nereden ve nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, On Numara 8 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı mı ve bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

Haftanın iki günü, Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi, bu akşam noter denetiminde ve MPİ TV canlı yayınıyla yapılacak. 8 Eylül tarihli çekilişte büyük ödülün hangi şanslı kişiye çıkacağı merak ediliyor. Şans oyunu tutkunları, çekilişin tamamlanıp tamamlanmadığını ve kazanan numaraları nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, 8 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı?

8 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı.Belli olduğunda yer vereceğiz.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

