On Numara sonuçları AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULA ekranı ile Milli Piyango Online 20 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango Online ile On Numara 20 Mayıs çekilişi gerçekleşti. MP youtube hesabından canlı olarak 22 şanslı numara belirlendi. On Numara sonuçlar sorgulama ekranı ile biletler sorgulanırken, Şans oyunu tutkunları kazandıran numaralar birer birer açıklandı. İşte, On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı erişime açıldı!
20 MAYIS | ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla açıklandı. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıdı.
İşte, kazanan şanslı numaralar;
Kazandıran numaraları öğrenmek için:
ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 4 TL'dir.
ON NUMARA İLE NE KADAR KAZANILIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.