ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

On Numara çekilişi, her Pazartesi ve Cuma akşamı olduğu gibi bu akşam da noter denetiminde ve MPİ TV canlı yayınıyla yapılacak. 1 Ağustos tarihli çekilişte büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak konusu. Şans oyunu tutkunları, çekilişin tamamlanıp tamamlanmadığını ve kazanan numaraları nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, 1 Ağustos On Numara sonuçları açıklandı mı, bilet nasıl sorgulanır?