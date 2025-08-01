Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 1.8.2025 17:37 Son Güncelleme: 1.8.2025 21:07

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

Bu akşamın On Numara çekilişi, Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilecek. Haftada iki kez düzenlenen bu şans oyunu, katılımcılara büyük ödülün sahibi olma heyecanını yaşatıyor. 1 Ağustos Cuma tarihli çekiliş öncesi gözler sonuçlara çevrildi. Çekilişin tamamlanıp tamamlanmadığını merak edenler, kazanan numaralara nasıl ulaşacaklarını ve biletlerini nereden sorgulayabileceklerini araştırıyor. Peki, 1 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu mu, bilet sonucu nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

On Numara çekilişi, her Pazartesi ve Cuma akşamı olduğu gibi bu akşam da noter denetiminde ve MPİ TV canlı yayınıyla yapılacak. 1 Ağustos tarihli çekilişte büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak konusu. Şans oyunu tutkunları, çekilişin tamamlanıp tamamlanmadığını ve kazanan numaraları nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, 1 Ağustos On Numara sonuçları açıklandı mı, bilet nasıl sorgulanır?

1 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İşte 1 Ağustos On Numara talihli rakamlar

On Numara sonuçları 1 Ağustos 2025: 07, 09, 10, 12, 13, 16, 28, 21, 27, 34, 40, 41, 47, 48, 54, 57, 63, 66, 70, 72, 74, 80

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası
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