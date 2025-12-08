Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA SONUÇLARI YAYINDA! 8 Aralık 2025 Milli Piyango Online on numara sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 8.12.2025 20:00

On Numara sonuçları 8 Aralık 2025 tarihi için merakla araştırılıyor. Bu haftaki çekilişte dağıtılacak büyük ikramiye 4.497.820 TL olarak açıklanırken, kazanan numaralar çekiliş tamamlanır tamamlanmaz Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 8 Aralık On Numara sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar....

Şans oyunu tutkunlarının gözü kulağı 8 Aralık 2025 On Numara çekilişine çevrildi. Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin dağıtılacağı haftada, kazanan rakamların MP TV canlı yayınında duyurulmasının ardından sonuç sorgulama ekranı aktif hale getirilecek. İşte 8 Aralık On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve tüm ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 8 ARALIK 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 8 Aralık Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

