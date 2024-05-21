Onaylı randevu sistemi, randevuya gelme oranını artırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde onaylı randevu sisteminin başlatılmasının ardından randevusuna gelen vatandaşların oranında önemli artış olduğunu açıkladı. Bakan Koca, kabine toplantısı sonrası onaylı randevu sistemine ilişkin şu bilgileri verdi: "Şu anda bir sorunla karşılaşılmadı. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış oldu. Koordinasyon Kurulu'nda 1 aylık sonuçları değerlendirip gelecek ay da açıklayacağız. Esas gündemimiz vatandaşımızı daha hızlı sağlık hizmetine eriştirmek. Başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz. Vatandaş sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bazı branşlarda sorunları görüyoruz ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz."