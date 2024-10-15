Onbinlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemize kaçak yollarla getirilmiş olan ve satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanan gümrük kaçağı kol saatlerinin Fatih ilçesinde depolandığı üç adresi tespit etti ve eş zamanlı operasyon düzenledi.

İki kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Üç depoda yapılan aramalarda koliler içerisine saklanmış halde piyasa değeri 100 milyon lira olan 73 bin 104 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.