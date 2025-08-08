Önce çarptı sonra ezmeye çalıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 19.30 sıralarında trafikte insanlık dışı bir olay yaşandı. Foça Mahallesi Cahit Begenc Bulvarı'nda 52 yaşındaki erkek sürücü Ö.K. seyir halinde iken yaya geçidinde yabancı uyruklu 61 yaşındaki yaya L.J.P.'ye çarptı. Cani sürücü çarpmasına rağmen, geri çıkmak yerine, aracın önünde olan yaralı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Talihsiz kadının üzerinde aracın ön tekerleğinin patinaj yaptığı da görüldü. Sürücü, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durduruldu. Olay yerinden aracı bırakarak yaya olarak kaçan sürücü, kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmada sürücü Ö.K.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Doktor raporunda yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.