Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de korkunç olay: Önce eşini sonra kendini vurdu
Giriş Tarihi: 12.3.2023 20:03 Son Güncelleme: 12.3.2023 20:08

Denizli'de korkunç olay: Önce eşini sonra kendini vurdu

Denizli’nin Pamukkale İlçesi İncilipınar Mahallesi’nde cinnet getiren koca, önce eşini daha sonra ise kendini vurdu. Kadın hayatını kaybederken, kocanın ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Denizli’de korkunç olay: Önce eşini sonra kendini vurdu

Denizli'de tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan karısını öldüren koca, aynı silahla başına ateş açarak kendini ağır yaraladı. Alınan bilgilere göre, servis şoförü olan Hıdır T., evde tartıştığı tekstil işçisi eşi Arzu T'ye tartışma sonrası silahla defalarca ateş etti. Ardından kendi başına dayadığı silahı ateşleyen Hıdır T., eşiyle beraber kanlar içinde yere yığıldı. Komşularının silah seslerinin duyulması üzerine sağlık görevlileri çağrıldı. İtfaiyenin yardımıyla içere giren sağlık görevlileri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini vuran koca ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Tek yürek olduk! Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız
Vefa bir semttir
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Bakan Varank'ın acı günü
Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi kredi oldu! IMF'ye göz kırptı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
Son dakika haberi: Trabzonspor zorlu sınavda hata yapmadı! Edin Visca Adana Demirspor'u yıktı...
‘Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar’
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de korkunç olay: Önce eşini sonra kendini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA