Denizli’de korkunç olay: Önce eşini sonra kendini vurdu

Denizli'de tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan karısını öldüren koca, aynı silahla başına ateş açarak kendini ağır yaraladı. Alınan bilgilere göre, servis şoförü olan Hıdır T., evde tartıştığı tekstil işçisi eşi Arzu T'ye tartışma sonrası silahla defalarca ateş etti. Ardından kendi başına dayadığı silahı ateşleyen Hıdır T., eşiyle beraber kanlar içinde yere yığıldı. Komşularının silah seslerinin duyulması üzerine sağlık görevlileri çağrıldı. İtfaiyenin yardımıyla içere giren sağlık görevlileri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini vuran koca ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.