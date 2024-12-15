Önce işçiler şimdi de futbol teknik sorumlusu kovuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala altına imza attığı işçi kıyımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde 7 İZDOĞA personelinin kapı dışarı edilmesinin yankıları sürerken bu sefer de İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında mücadele veren futbol takımları teknik sorumlusu Savaş Seven, hiçbir gerekçe gösterilmeden kapı önüne kondu.İzmir U 16 ligi 8. grupta şampiyonluk mücadelesi veren takımın teknik sorumlusunun liglerin bitimine 7 hafta kala işten çıkarılması hem takım oyuncuları hem de aileleri arasında büyük üzüntü yarattı. Teknik sorumlu Savaş Seven'in tekrar görevine iade edilmesi için imza toplayan sporcu aileleri kulüp yönetiminden genç antrenörün durumunu yeniden gözden geçirmesini talep etti. Spor kulübüne dilekçe ile başvuruda bulunan sporcu velileri, kulüp yönetimine 'Seven göreve iade edilmezse çocuklarımızın lisanslarını askıya alıp antrenman ve maçlara çıkartmayız" uyarısında bulundu.