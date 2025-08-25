Önce işçiler şimdi de memurlar! Konak Belediyesinde SDT tazminatlarını alamayan memurlar tam gün iş bıraktı

Toplu sözleşme, maaşların eksik ve parça parça ödenmesi işçilerden sonra memurları da vurdu. Konak Belediyesi çatısı4 altında görev yapan yüzlerce memur sosyal denge tazminatları ödenmediği için haftanın ilk günü tam gün iş bıraktı.

YÜZLERCE MEMUR MAĞDUR OLDU

Basmane'deki belediye hizmet binası önünde toplanan memurlar belediye yönetimini protesto etti. Memurlar adına basın açıklaması yapan Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, memurların aylardır ödenmeyen sosyal denge tazminatları nedeniyle belediye yönetimi tarafından mağdur edildiğini söyledi.

SDT YASAL HAKTIR

Her ay maaşlarla birlikte ödenmesi gereken sosyal denge tazminatlarının biri süredir ödenmediğini hatırlatan Bekar: "Son dönemlerde sosyal denge tazminatlarımızın zamanında yatırılmaması belediye çatısı altında görev yapan memur arkadaşlarımızı zor durumda bırakmıştır. SDT çalışanlarımızın yasal hakkıdır. Ancak Konak Belediyesi ile açıkça belirtilmesine rağmen ikramiyeler ve geriye dönük alacaklar aylardır ödenmemektedir. Ödemelerde yaşanan aksaklık yüzlerce kamu emekçisinin mağduriyetine yol açılmıştır. Konak Belediyesi'nden memurların alacağı kişi başı 85 bin TL'yi bulmuştur" dedi.

'TASARRUF' ADI ALTINDA KAMU EMEKÇİSİNİN HAKLARI GASP EDİLİYOR

Belediyenin 'tasarruf' adı altında kamu emekçilerinin haklarını gasp ettiğini belirten Bekar, "Sağlık sorunları olan ve rapor alan personelleri hakem heyetine göndererek tasarruf olmaz. Emeğimizi kimseye yedirmeyeceğiz. Bizler devlet memurlarıyız. Belediye başkanları, belediyeyi yönetmek için seçildiniz. O koltuklarda bizleri yoksullaştırmak için kimse size oy vermedi. Yönetemiyorsanız müsaade edeceksiniz, adaletli kişiler gelecek" diye konuştu.

BELEDİYEDEKİ YANGIN İŞÇİ VE MEMURU YAKIYOR

Memurların alacaklarından kesinlikle geri adım atmayacaklarını belirten Murat Bekar: "Belediyede yangın var. İşçiler, memurlar yanıyor. Alacaklarımızdan bir adım dahi geri adım atmayacağız. Belediye yönetimini uyarıyoruz. Bizler ekmek kavgasındayız. Her türlü demokratik ve hukuki mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı.