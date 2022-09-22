Önce kalbini sonra böbreğini verdi

İzmir'de bankacı Güliz Avcı Baykuş (26) ile yardımcı sağlık personeli olan Enis Baykuş sosyal medyada tanıştı. Güliz ile Enis 14 Ağustos 2021'de evlendi. Böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan eşinin daha fazla acı çekmesine gönlü razı olmayan Enis Baykuş böbreklerinden birini verdi.14 Eylül'de gerçekleşen operasyonla Enis Baykuş'tan alınan böbrek Güliz Baykuş'a nakledildi. Nakil ekibi ise taburcu oldukları 20 Eylül günü çifte hoş bir sürpriz yaptı. 20 Eylül doğumlu Enis Baykuş'un yaş gününü kutladı. Doğum günü pastasını "sağlık" dilekleriyle birlikte kesen çift, kutlamadan sonra taburcu edildi.16 yaşında ani bir bayılma sonrasında götürüldüğü hastanede böbreklerinin iflas ettiğini öğrendiğini belirten Güliz Baykuş, "10 yıldır diyaliz hastasıyım. Kadavradan böbrek çıktı, ama değerlerim kötü olduğu için nakil gerçekleşmedi. Üç kardeşim de gönüllü oldu ancak uygun çıkmadılar. Artık makine yok, özgürüm. Enis ile hem aşkı, hem de yepyeni ve makinesiz bir hayatı, sağlığı buldum. Enis önce kalbini sonra da böbreğini bana verdi" dedi.Eşine önce kalbini sonra böbreğini veren Enis Baykuş, "Cumartesi günleri onunla diyalize gidiyordum. O iğnelerle bağlanarak acı çekiyordu, ben de içten içe acı çekiyordum. Şu an eşim de iyi, ben de çok iyiyim. Doktorlarımıza, hemşirelerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.