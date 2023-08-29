Önce karısını vurdu sonra intihar etti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacik köyünde meydana gelen olayda sebebi belirlenemeyen nedenle Ali İncirli (67) tartıştığı karısı Uygun İncirli'yi (64) evlerinin bahçesinde tüfekle öldürdü sonrasında ise karısını öldüren Ali İncirli (67') intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eskiyaylacık köyünde yaşanan hadisede olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaşamını yitiren çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.