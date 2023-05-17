Önce motosikleti, sonra SMA hastasının yardım kutusunu çaldı

Şişli Perpa Ticaret Merkezi Önünde S.N. isimli şahısın SMA hastası çocuğu için para topladığı esnada E.T. isimli şahıs motosiklet ile gelerek para kutusunu alıp kaçmaya çalıştı. Para kutusunu alıp kaçmaya çalışan E.T. çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edilmeye başlandı.

Vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edilirken Perpa ticaret merkezi güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan E.T. Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıstan kimlik bilgisi istediğimizde başka kişiye ait kimlik sunması üzerine yapılan araştırmada motorun çalıntı olduğu anlaşıldı. Şahıs ve motor muhafaza altına alındıktan sonra gerekli yasal işlemler başlatıldı. Feriköy Polis Merkezi Amirliğinde sorgusu yapılan şahısın motosikleti çaldığı adres tespit edilerek işlemleri başlatıldı. Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.