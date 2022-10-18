Önce öldürdüler sonra yakmaya çalıştılar

İngiltere'deormanda cesedi bulunan Türk radyocu Koray Alpergin cinayetinde sır perdesi aralanmaya başladı. Başkent Londra'daki Bizim FM'in kurucusu Koray Alpergin (43) ve sevgilisi, geçen perşembe ortadan kaybolunca akşam saatlerinde kaçırıldıkları ortaya çıkmış, cumartesi günü ise Alpergin'in cansız bedeni Essex kentindeki ormanlık alanda bulunmuştu. Alpergin'in önce kafasından vurulduğu ardından cesedinin yakılmak istendiği belirlendi. İngiliz polisi, Alpergin'in, Ebony Crescent, Enfield'deki evlerinin önünde beyaz bir minibüse bindirildiğini tespit etti. Olayla ilgili ilk etapta 3 kişi gözaltına alınırken dün sabah cinayet şüphesiyle 55 yaşındaki bir adamın daha Tottenham'da gözaltına alındığı bildirildi. Başmüfettiş Kate Kieran, "Bu çok sayıda suç mahallini içeren son derece karmaşık bir olay. Şu an 4 kişi elimizde. Kız arkadaşının sağlık durumu iyi. Koray'ı kaçıranların muhtemelen kendisi tarafından bilindiği ve bunun rastgele bir saldırı olmadığı ihtimali üzerinde duruyoruz. Sorumluları adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Türkiye'de uzun bir süre DJ'lik ve radyoculuk yapan Alpergin, ABD'li rap'çi 50 Cent ve Spice Girls grubunun üyesi Mel B ile arkadaştı.