Önce sahte ilan verdi sonra katletti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 30 Nisan günü 16.00 sıralarında polis ekipleri gelen ihbar üzerine gittikleri adreste Recep Dindi adlı kişiyi araçta öldürülmüş halde buldu. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası incelemelerinde elinde çantayla kaçan şahsın katil zanlısı olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaşarak takibi derinleştirdi. Çalışmalarda şüphelinin kurye işi yapan ve daha önce bir suç kaydı olan Muhammet Ali K. olduğu tespit edilerek yakalandı.Şüphelinin sorgusunda cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Muhammet Ali K.'nın kumar borcu nedeniyle paraya ihtiyacı vardı. Parayı bulmak içinde plan yaptı. Plana göre, önce internet üzerinden sahte ticari taksi plakası satışı ilanını verdi. Bunun üzerine plakayı satın almak isteyen Dindi şüpheliyle buluştu. Yanında getirdiği bir milyon değerinde ziynet eşyasıyla araca binen talihsiz adam bir süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından ziynet eşyalarını alıp kaçan şüpheli silahı ormanlık alana atıp gasp ettiği altınları da toprağa gömdü. Suçunu itiraf eden zanlı, altınları gömdüğü yeri polislere gösterdi. Yapılan kazıda gasp edilen altınlar da bulundu. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye gönderildi.