Çapraz ateşe tutup kurşunladılar! Mangal yakıp kutladılar



Sercan Yüksel

BAŞINDAN YARALANDI

Kendisine ateş açıldığını gören araç sürücüsü Sercan Yüksel (35) olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan TIR'a çarparak güçlükle durabildi. Şüpheliler, duran otomobile ateş açmaya devam ederken; Yüksel, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

PUSUNUN ARDINDAN KAÇTILAR

Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçmayı başarırken, büyük korku yaşayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kanlı pusuda ağır yaralanan Yüksel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yüksel, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.