Çapraz ateşe tutup kurşunladılar! Mangal yakıp kutladılar

Çanakkale'nin Kepez ilçesinde geçtiğimiz Pazar gecesi 01:30 sıralarında meydana gelen korkunç saldırıda iddiaya göre; 4 şüphelinin, aralarında daha önceden husumet bulunan evli ve bir çocuk babası Sercan Yüksel'i konuşmak için çağırdı. Konuşma teklifini kabul eden Yüksel, Şenkartal Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlerlerken silahla çapraz ateşe tutuldu.
Sercan Yüksel
BAŞINDAN YARALANDI
Kendisine ateş açıldığını gören araç sürücüsü Sercan Yüksel (35) olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan TIR'a çarparak güçlükle durabildi. Şüpheliler, duran otomobile ateş açmaya devam ederken; Yüksel, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
PUSUNUN ARDINDAN KAÇTILAR
Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçmayı başarırken, büyük korku yaşayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kanlı pusuda ağır yaralanan Yüksel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yüksel, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
GÜVENLİK KAMERALARIYLA TESPİT ETTİLER
Olay yeri inceleme ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak araç içerisinde ve yolda tespit ettikleri boş kovanları toplayarak incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, kısa sürede şüpheli V. A, G.A, Ö.Ö. ve M.A. olduğunu tespit etti.
BAĞ EVİNE BASKIN
Polis, dün akşam saatlerinde 4 kişilik infaz timinin Bayramiç ilçesinde bulunan bir bağ evinde saklandığı ihbarı üzerine operasyon için harekete geçti. Çelik yelek giyen polisler, bağ evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Operasyonda Jandarma timleri de polise destek verdi.
Gözaltına alınan 2 kişi, saldırganların baskından kısa süre önce bağ evinden kaçtıklarını söyledi. Polis bağ evi ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan; bağ evinin içinde ve etrafında yapılan aramalarda ise şüphelilerin mangal yakıp alkol alarak saldırıyı kutladığı ortaya çıktı.