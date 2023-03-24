Onikişubat Yaşam Merkezi açıldı

Ümraniye Belediyesi asrın felaketinin ardından deprem bölgesindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir süre önce inşa çalışmalarına başlanan 500 ailenin yaşayacağı Ümraniye Belediyesi Onikişubat Yaşam Merkezi tamamlanarak Ramazan'ın ilk gününde hizmete açıldı.
Yapılacak olan kalıcı konutların temel atma töreni için Kahramanmaraş'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan'ın ilk iftarını şehit yakınları, gaziler ve depremzedelerle birlikte Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan çadırda açtı. İftarda; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yer aldı.
CUMHURBAŞKANI'NDAN TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sizlerle bu işin manevi hazzını duymak, bizler için ayrı bir iftihar vesilesi. Soframızı bereketlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbimden bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Başkan Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif boyunca deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylerle kardeş kılınan belediyelerimiz sohbet programlarından çocuklar ve kadınlara yönelik çalışmalara kadar burada çok yönlü faaliyetler sürdürecekler. Kardeş belediyelerimiz ayrıca kendi sorumluluk alanındaki yerlerde, vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Böylece depremde yakınını, sevdiklerini, malını, mülkünü kaybetmiş kardeşlerimizin gönül yaralarına bir nebze de olsa merhem süreceğiz" diye konuştu.
ONİKİŞUBAT YAŞAM MERKEZİ YUVALARI OLACAK
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konteyner kenti gezerek, depremzedelerle sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Yıldırım, "Nihayet konteyner kentimizi tamamlayıp afetzede kardeşlerimizin hizmetine açtık. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın ilk gününde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ilk iftarımızı hep birlikte açtık. Bu yıl Ramazan'a buruk girdik. Yaşadığımız acı çok büyük. Ama birlik içinde yaraları sarma gayreti içerisindeyiz. Onikişubat Yaşam Merkezi'miz kardeşlerimizin bu güzel ayı huzur ve güven içerisinde geçirecekleri yuvalar olacak. Ramazan boyunca belediyemiz tarafından 10 bin kişiye iftar sofrası kuracağız. Rabbim bizlere selamet içerisinde bayrama kavuşmayı nasip etsin" dedi.
BİR EVDEN FARKI YOK
İmalatı özel olarak yapılan konteynerlerin her biri 3×7 m ölçülerinde, 21 metrekareden oluşuyor. 7-8 kişilik bir ailenin rahatlıkla barınabileceği şekilde tasarlanan evler; 2 oda, mutfak ve banyo-WC bölümlerinden oluşuyor. TSE-CE belgeli malzemelerden yapılan konteyner evlerde ısı ve ses yalıtımı da yer alıyor. A'dan Z'ye her türlü ihtiyacın düşünüldüğü konteyner şehirde; çamaşırhane, kafeterya, market, sağlık merkezi, mescit, çocuk oyun alanı gibi bölümler de yer alıyor.