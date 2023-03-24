Onikişubat Yaşam Merkezi açıldı

Başkan Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif boyunca deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylerle kardeş kılınan belediyelerimiz sohbet programlarından çocuklar ve kadınlara yönelik çalışmalara kadar burada çok yönlü faaliyetler sürdürecekler. Kardeş belediyelerimiz ayrıca kendi sorumluluk alanındaki yerlerde, vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Böylece depremde yakınını, sevdiklerini, malını, mülkünü kaybetmiş kardeşlerimizin gönül yaralarına bir nebze de olsa merhem süreceğiz" diye konuştu.