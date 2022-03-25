Onlarca yunus kıyıya vurdu

Karadeniz’de toplu yunus ölümleri yaşanıyor. Son 10 gün içinde İstanbul’da 25, Sinop’ta ise 15 yunus kıyıya vurdu. Uzmanlar yunusların Ukrayna’daki bombardıman seslerinden etkilenmiş olabileceğini söyledi
Karadeniz'de toplu yunus ölümleri dikkat çekici bir boyuta ulaştı. İstanbul'da çok sayıda yunus kıyıya vurdu. Eyüpsultan ilçesine bağlı Akpınar sahili adeta yunus mezarlığına döndü. Bölgede kimsesiz hayvanlar için besleme yapan hayvanseverler son 10 günde boyları 1-2 metre arasında değişen 25 yunusun kıyıya vurduğunu söyledi. Afalina, tırtak ve mutur adıyla bilinen 3 yunus türünün bulunduğu Karadeniz'deki yunusların ölüm nedeni araştırılıyor. Aynı manzara bir süre önce de Sinop'ta yaşandı. Akliman sahilinde kıyıya vurmuş halde yaklaşık 15 ölü yunus belirlendi. Tedirgin eden toplu ölümlerle ilgili inceleme başlatıldı. Köpekleri beslerken sahile vuran yunusları gören hayvansever Gürkan Gazoğlu, "Bu bölgede yıllardır besleme yapıyorum. Daha önce bu şekilde toplu yunus ölümleriyle karşılaşmadım. Bu noktanın tam karşısında savaşın devam ettiği Odessa var. Yunuslar bir aydır süren savaş nedeniyle mi ölüyor bilemiyorum" ifadelerini kullandı.
'GÜRÜLTÜ STRESE SOKUYOR'
Uzmanlar ise yunus ölümlerine neden olabilecek ihtimalleri şöyle değerlendirdi: Marmara Üniversitesi Biyoloji BölümBaşkanı Hidrobiyolog Prof. Dr. NagihanGülsoy: Yunuslar, yönlerini ve besinlerini ekolokasyon (biyolojik sonar) yardımıyla bulan, sesle haberleşen canlılardır. Yaşam alanlarındaki ve göç yollarındaki gürültü kirliliğinden oldukça etkilenirler. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz'in kuzey kıyılarındaki bombalamaların, mayınların yol açtığı aşırı gürültünün yarattığı stres ve işitme merkezlerinin zarar görmesi yüzünden de ölümler gerçekleşmiş olabilir. Balık avcılığı için denizlere atılan ağlar, denizdeki kirlilik ile bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıklar da yunusların ölümüne neden olmuş olabilir. Akdeniz Üniversitesi Su ÜrünleriFakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. MehmetGökoğlu: Kalkan balıkları yumurtlamak için bu dönemlerde kıyılarımıza yaklaşırlar. Bu balığı yakalamak için kullanılan ağlar uzun ve geniş gözlüdür. Yunusların bu ağlara takılıp boğularak öldükleri biliniyor.