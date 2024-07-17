Onların gülüşü bir ömre bedel

Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak uzuvlarını kaybeden 21 yaş altı depremzedeler, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM) protezlerine kavuşup rehabilitasyon süreciyle yeniden yaşama tutunuyor. Depremzede çocuklar, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde, ÇÜ Sanayi İşbirliği Vakfı katılımı, yerli ve yabancı bağışçıların destekleriyle kurulan ÇOİM'de sağlanan imkânlarla hayata tutunabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocukların ve ailelerinin tüm ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu 1500 metrekarelik bir alana kurulan merkez, 800 metrekarelik binasıyla, fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon için gerekli tüm cihaz ve donanımla hizmet veriyor. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel öncülüğünde kurulan merkez kapılarını SABAH'a açtı.Anne sıcaklığıyla yaklaştığı ve şakalaşıp sohbet ettiği, tedavileri süren çocuklar tarafından "Meryem Abla" diye karşılanan Rektör Tuncel, "Merkezimizde bugüne kadar 147 çocuğa ve yakınlarına umut olduk. Merkezimizde fizik tedavi, ortopedi ve çocuk psikiyatri hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızdan oluşan 23 kişilik ekibimizle çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Çocukların psikolojik destek ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Travma, yas, uzuv kaybı konularında ruhsal destek ve tedavi çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimlerine devam etmeleri için burs katkısı sağlıyoruz. Çukurova Teknokent bünyesinde 3D Modelleme ve Animasyon kursu, ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) ve ENHANCER (Sürdürülebilir Sosyo Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitesinin İyileştirilmesi) kurslarına katılımlarına da destek sağlıyoruz. Onların bir gülüşleri ömre bedel" diye konuştu.Hatay'da, 7 katlı binanın enkazında kalarak sol kolunu kaybeden 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Üstün Aydın (9), "Tekrar koluma kavuştuğum için mutluyum. Meryem Ablam bizi ziyaret ediyor ve yakından ilgileniyor. TEKNOFEST'te yarışacak olan 'Adana 1.5' takımında yer alacağım. En büyük hedefim mühendis olmak ve bunu başaracağım" ifadelerini kullandıHatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkazda kalan ve sağ bacağını kaybeden 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Duran (13) ise "Futbolu çok seviyorum. Beşiktaşlıyım ve Semih Kılıçsoy hayranıyım. Bir ampute futbol takımında oynamak ve oradan da milli takım formasını giymek istiyorum" dedi.Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazdan 45 saat sonra kurtarılan ve sol ayağında his kaybı olan 10'uncu sınıf öğrencisi Damla Akın (16), "Annemin de benim gibi ayaklarında his kaybı var. Kardeşimin sol bacağına da protez takıldı. Tedavilerimiz sürüyor. Bizimle yakından ilgileniyorlar" diye konuştu.ÇOİM'ebaşvuru, tedavi sürecindeki çocukların doktorları, psikologları, fizyoterapistleri ya da yakınları vasıtasıyla 'çocukiyilikmerkezi. org web' sitesi üzerinden yapılıyor. Muayene sonucunda, ampute uzvu protez uygulaması için uygun olup olmadığına karar veriliyor. Adana'ya gelemeyen çocuklar için bulunduğu ildeki hastanelerde muayene edilerek ampute uzvun fotoğrafı ile en az bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ve bir ortopedi uzmanı tarafından imzalanmış reçete gönderiliyor. Bu belgelerle bilim kurulundan onay alan hastaların tedavisi yapılıyor.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda kabul edilen 278 sayfalık "6 Şubat 2023 Tarihli Depremlerden Etkilenen Çocukların Durumu ve Çocuklara Yönelik Yürütülen Çalışmaların Değerlendirilmesi" taslak raporu, devletin depremde kol ve bacaklarını kaybeden vatandaşları sahipsiz bırakmadığını ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Sedat Kaygusuz, depremden sonra uzuv kaybı yaşayan 238 hastanın 187'sine ortez ve protez takarak günlük hayata katılmalarının sağlandığını söyledi. Kaygusuz, travma yaşayan ve psikolojik sorunları olanlara psikiyatrik tedavi hizmeti verildiğini de kaydetti. Önder YILMAZ / ANKARA