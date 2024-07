Önlem alın

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yumurtacılık adı altında kemik yağı üretimi yaptığı öne sürülen tesisin yaydığı kötü koku ve bacalardan akan kurum vatandaşı bezdirdi. Kedi büyüklüğünde farelerin cirit attığı tesis ile ilgili mahalle sakinleri bir önlem alınmasını istiyor. Hanlı Merkez Mahallesi'nde faaliyet gösteren hayvansal kökenli yem ham maddesi üretim tesisinin yaydığı kötü koku ve bacalardan akan kurum mahalle sakinlerini bezdirdi. Evlerin dibinde olan ve tesisin faaliyetleri esnasında çalıştırdığı kazanların oluşturduğu titreşim mahalleliye adeta deprem korkusunu yaşatıyor. Sokakta yıkanan çamaşırlarını asamadıklarını, pencerelerini açamadıklarını belirten mahalle sakinleri, kedi büyüklüğünde farelerin cirit attığı tesis ile ilgili yetkililerden yardım istedi. Tesisin kazanları aktif ettiği zaman büyük bir titreşim yaydığını belirten mahalle sakini Mustafa Nergis, "Bütün mahalle defalarca bunun için dilekçe verdik, müracaat ettik, ne kadar ikaz ettiysek olmadı.Biz ne kapı ne camı açabiliyoruz, ne de hanımlarımız bir çamaşır asabiliyor. Sabah saatlerinde buraları hep is ve kurum oluyor. Burada bırak insan, hayvan bile yaşamaz. Bunlara ne kadar rica ettiysek, müracaat ettiysek bir türlü bir çare bulamadık. Kazanlar evimizin dibinde can güvenliğimiz hiç yok. Kompresörü çalıştırdıklarında deprem oluyor diye düşünüp evden kaçıyoruz. Makineyi devridaime geçirdikleri zaman çok buhar oluyor ve bir sıkışma olup patlasa buralardaki evi değil bütün mahalleyi yok eder. Kümes hayvanlarımız vardı hepsi öldü" dedi.Aracını yıkatmasına rağmen kurum izlerinin geçmediğini aktaran Zehra Kaya, "4 yıldır bu mahalledeyim ve geldiğimden beri aynı sorunları yaşıyoruz arkadaki fabrikadan dolayı. Gece çok sesler oluyor, gürültülü oluyor ve kötü bir koku yayılıyor mahalleye. Onun dışında arabanın üstünde siyah noktalar var. Yıkatıyorum ama bu siyah noktadan yine de çıkmıyor, yapışık kalıyor arabanın üstünde. Bütün mahallenin sorunu koku ve kurumlar. Evlerimize de giriyor, balkonlarımıza oturamıyoruz, ses de çok oluyor" dedi.Tesis içinde büyük farelerin dolaştığını ve halk sağlığını tehlikeye attığını belirten Yavuz Kurt, "18 bin nüfuslu bir mahalle burası. Burada bir kemik atık tesisi var. Burası normalde yumurta fabrikasıyız diyor ama böyle bir şey yok aslında. Buradan çok pis bir duman çıkıyor ve pis bir koku salıyor. İçinde kedi kadar fareler var, insanların sağlığını tehdit ediyor. Onun dışında bir is yağıyor, kurum yağıyor. Millet burada evinin balkonuna çıkıp oturamıyor. İki tane evin sırtında kazanlar var burada. Bu kazanlar Allah muhafaza çok yüksek derecede çalışan bir kazanlar. Patladığı anda 4-5 aileyi rahat yok edebilecek kapasitede" diye konuştu. İHA