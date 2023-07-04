Önlem alınmayan baraj gölünde tehlikeli serinlik

Çetin Elden, "Zaten burası bataklık bir yer. Çocuklar kendi hallerinde kenarlarda yüzüyor. Burada herhangi bir tedbir yok. Etraf açık. Çocuklar rastgele gelip buralara giriyor. Bunun önlemi alınması lazım, buraya bakılması lazım, kontrol edilmesi lazım. Buraya bir güvenlik lazım, tel örgüler açık. Her taraftan giriyor çocuklar. Bazı yerler açık. Çocuklar burada yüzüyor ama buralar tehlikeli yerler. Tabelalar var ama ortada bir yetkili yok. Tabela yeterli değil. Tel örgülerin bazı noktaları kesik çocuklar oradan giriyor, burada böyle yüzüyorlar. Baraj yeri bataklık, buraya girilmemesi lazım. Girdiğin an ayağın batar bir daha da çıkamazsın" dedi.