Önlem alınmayan baraj gölünde tehlikeli serinlik

İstanbul'da havaların güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Sultangazi'deki Alibeyköy Barajı'na akın etti. Bazı vatandaşların İstanbul Valiliği ile İSKİ'nin uyarılarına ve baraj çevresinde 'Can güvenliği açısından göle girmek tehlikelidir' tabelasına aldırış etmeden yüzdüğü görüldü. Pikniğe gelenler baraj çevresine çekilen tel örgülerin yetersiz olduğunu ve tel örgünün açık olan kısımlarından çocukların baraja girdiklerini belirtiler. Baraj gölünde özellikle sıcak havalarda güvenlik önlemleri ve güvenlik görevlilerinin sayısının artırılması istendi.
"BARAJ YERİ BATAKLIK BURAYA GİRİLMEMESİ ÖNLEM ALINMASI LAZIM"
Ailesiyle Alibeyköy Barajına gelen vatandaşlar baraj gölünün çevresinde bataklıklar olduğunu geçtiğimiz yıllar içerisinde bir çok boğulma vakalarının yaşandığını bu alanlarda başka boğulma vakalarının olmaması için İBB'nin acilen önlem alması gerektiğini söylediler.
Çetin Elden, "Zaten burası bataklık bir yer. Çocuklar kendi hallerinde kenarlarda yüzüyor. Burada herhangi bir tedbir yok. Etraf açık. Çocuklar rastgele gelip buralara giriyor. Bunun önlemi alınması lazım, buraya bakılması lazım, kontrol edilmesi lazım. Buraya bir güvenlik lazım, tel örgüler açık. Her taraftan giriyor çocuklar. Bazı yerler açık. Çocuklar burada yüzüyor ama buralar tehlikeli yerler. Tabelalar var ama ortada bir yetkili yok. Tabela yeterli değil. Tel örgülerin bazı noktaları kesik çocuklar oradan giriyor, burada böyle yüzüyorlar. Baraj yeri bataklık, buraya girilmemesi lazım. Girdiğin an ayağın batar bir daha da çıkamazsın" dedi.