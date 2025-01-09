Online taciz küresel sorun

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinledi. Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Okcu, "Çocuğun çevrim içi istismarı, tıpkı AIDS gibi, Kovid-19 gibi küresel ve acil müdahale gerektiren halk sağlığı konumuna ulaştı. 2024'te çocuk cinsel istismarı internetteki en büyük 3 tehditten 1'i hâline geldi. Edinburgh Üniversitesi'nin araştırmasına göre son bir yılda 300 milyondan fazla çocuk çevrim içi cinsel istismar mağduru" dedi.