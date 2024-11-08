ÖNSİAD ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı: İş dünyasına AR-GE ve inovasyonla yeni ufuklar açacağız

ÖNSİAD Genel Başkanı Ekrem Kap liderliğinde yapılan toplantıda sanayi, üretim, kalite, girişimcilik, Ar-Ge ve İnovasyon alanında önemli bir adım atılarak, bu alanda faaliyet gösterecek yeni açılımlar açıklandı. Genel Başkan Ekrem Kap, görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamada, ÖNSİAD'ın Türkiye'de iş dünyasında yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir büyüme için önemli projelere imza atacağını belirtti. Kap, "Yönetim ekibimizle birlikte, üyelerimizin global pazarlarda rekabet avantajı elde etmesi için çalışacağız. Ar-Ge ve İnovasyon alanında bu doğrultuda dernek üyelerimize yenilikçi projelerle destek vermeye kararlıyız" dedi.

İŞ DÜNYASINI DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

KAP, iş dünyasında dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyonun önemine vurgu yaptı. Ekrem Kap, "ÖNSİAD üyeleri için ulusal ve uluslararası projeler geliştirecek, yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine katkıda bulunacağız. İş dünyasının hızlı değişimine ayak uydurmak için, derneğimizde Ar-Ge ve inovasyona dayalı temel bir çalışma planlıyoruz " şeklinde konuştu.

Yeni yönetim kadrosuyla birlikte ÖNSİAD, üyelerine sağladığı hizmetleri genişletmeyi ve Türkiye iş dünyasında inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında öncü olmayı hedefliyor.