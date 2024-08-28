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Giriş Tarihi: 29.8.2024

Onu ne engeli ne de deprem sarstı

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Onu ne engeli ne de deprem sarstı
Gaziantep'te yaşayan üniversite öğrencisi Mert Can Altun yüzde 90 fiziksel engelli bir birey. Ağır fiziksel engellerle mücadele etti. Yine de eğitimini başarıyla tamamladı. 3 yıl önce de üniversite sınavına girip 'radyo, televizyon ve sinema' bölümünü kazandı. Asrın felaketinde de yakınlarını kaybetti. Ancak hiçbir engel Mert'i sarsamadı. Resim tutkunu olan Mert yapay zekâ kullanarak dillere destan eserler üretti. Eserleri Avrupa'nın en prestijli sanat galerilerinden Amsterdam'daki 'The Grey Space in the Middle'da sergileniyor.
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Onu ne engeli ne de deprem sarstı
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