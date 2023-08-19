Operasyonla gözaltına alınmışlardı… Adliyeye sevk edildiler

İddialara göre kliplerinde uzun namlulu havalı silahlar ve suçu öven içeriklerde bazı ifadeler kullanan Rap şarkıcılarına yönelik operasyonu, İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sosyal medya üzerinde Heijan olarak bilinen D.T., BIG olarak bilinen S.I., CAC olarak bilinen Ş.T. iddialara göre "Suç ve Suçluyu Övmek" gerekçesiyle gözaltına alındık. İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada "Sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi. "Muti" olarak bilinen M.N.D. isimli kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu ve arandığı ifade edildi. Gözaltına alınan üç kişi de yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Heijan, BIG ve CAC gözaltında Muti aranıyor! Rapçilere şok operasyon!