Haberler Yaşam Haberleri Ordu Bungalov Evleri Nerede? Ordu Bungalov Evleri Hangi İlçede, Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 10:29 Son Güncelleme: 1.9.2022 10:31

Ordu Bungalov Evleri Nerede? Ordu Bungalov Evleri Hangi İlçede, Nasıl Gidilir?

Yaz ve kış ülkemizde tercih edilen pek çok tatil merkezi bulunur. Bunlardan bir tanesi Ordu bungalov evleridir. Burada hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde yerli ve yabancı pek çok turistin dikkatini çeken bungalov evleri bulunur. Bu güzel yapıların bulunduğu bölgede hem kayak tatili için hem de sakin bir tatil için imkan bulunur. Ordu bungalov evlerine gitmeden turistlerin doğru bir şekilde Ordu bungalov evlerine ulaşması için Ordu bungalov evleri nerede, Ordu bungalov evlerine nasıl gidilir sorularının yanıtını öğrenmesi gerekir.

Ordu Bungalov Evleri Nerede? Ordu Bungalov Evleri Hangi İlçede, Nasıl Gidilir?

Ordu bungalov evleri hakkında, orada konaklamak isteyen insanların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi Ordu bungalov evleri nerede sorusudur. İnsanların eğlenebileceği, kış sporları yapabileceği bir mekan olarak karşımıza çıkan Ordu bungalov evleri; turizm cenneti olan ülkemizin önemli turistik bölgelerinden birisidir. Doğal güzelliklerin içerisinde yer alan Ordu bungalov evlerine nasıl gidileceği bu mekan hakkında en çok araştırılan soru olarak karşımıza çıkar.

ORDU BUNGALOV EVLERİ NEREDE?

Ordu ve bungalov evleri denildiği zaman insanların aklına ilk Çambaşı yaylası gelir. Burada hem kayak yapabilir hem de doğanın keyfini çıkarabilirsiniz. Çambaşı Yaylası üzerinde yer alan Ordu Bungalov evleri; Ordu şehir merkezine 54 km, Kabadüz ilçesine ise 33 km uzaklıkta bulunur.

ORDU BUNGALOV EVLERİ HANGİ İLÇEDE?

Ordu Bungalov evleri, son dönemde ülkemizde bulunan önemli kayak merkezi haline gelmiştir. Ancak burası yalnızca kış dönemi değil, yaz dönemi de pek çok yerli ve yabancı turist ağırlayan bir mekan halindedir. Ordu Bungalov evleri Çambaşı Yaylasında, Çambaşı yaylası da Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yer alır.

ORDU BUNGALOV EVLERİNE NASIL GİDİLİR?

Ordu Bungalov evlerine hem karayolu ile hem de havayolu ile aktarmalı bir şekilde ulaşılabilir. Karayolunda Ordu merkezden kalkan toplu taşıma araçları ile kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Özel araç ile ulaşım sağlamak için ise Ordu'nun Kabadüz ilçesine gidip daha sonra Gümüşdere mevkisine gidilmesi gerekir. Gümüşdere mevkisine 10 dakikalık bir mesafede Ordu bungalov evleri yer alır.

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Ordu Bungalov Evleri Nerede? Ordu Bungalov Evleri Hangi İlçede, Nasıl Gidilir?
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