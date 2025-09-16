Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 16.9.2025 22:35 Son Güncelleme: 16.9.2025 23:00

Ordu’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ordu'da 42 yaşındaki Celil D., tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

DHA
Ordu’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Celil D. ile kimliği belirsiz kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli, Celil D.'yi göğüs bölgesinden tek bıçak darbesiyle yaraladı. Celil D., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

YARALI ADAM HASTAYANE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Celil D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz