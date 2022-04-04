Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da heyelandan zarar gören binaların boşaltılmasına karar verildi
Giriş Tarihi: 4.4.2022 16:57

Ordu'da heyelandan zarar gören binaların boşaltılmasına karar verildi

Ordu’da heyelandan zarar gören binaların boşaltılmasına karar verildi

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sarıyer Mahallesi'nde heyelan nedeniyle zarar gören binaların boşaltılmasına karar verildi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, mahallede yaşanan heyelanın ardından yetkili kurumların bölgede inceleme yaptığını söyledi.

İnceleme sonrası 13 hanenin yer aldığı 7 binanın boşaltılmasının kararlaştırıldığını belirten Geçtan, bunun yanı sıra heyelandan zarar gören cami lojmanının da tahliyesine karar verildiğini aktardı.

Geçtan, bölgede heyelanların zaman zaman devam ettiği kaydederek, Toygar Mahallesi'ndeki heyelanda bir evin hasar gördüğünü, yetkililerin burada da inceleme yapacağını ifade etti.

Perşembe Yaylası'nda dün göletin taşması sonucu bazı evleri su bastığını anımsatan Geçtan, DSİ yetkililerince bölgede inceleme yapıldığını sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Son dakika: FETÖ, takiyye rehberini güncelledi! Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin...
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor...
Son dakika: Can Dündar'ın çifte kirli planı! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
Son dakika: Enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek! Toryum için düğmeye basıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'da heyelandan zarar gören binaların boşaltılmasına karar verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA